На Камчатке за сутки произошло шесть афтершоков

В населенных пунктах подземные толчки не ощущались

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки зарегистрировано шесть сейсмособытий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,8. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается активность шести вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.