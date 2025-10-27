У побережья Камчатки произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5
27 октября, 23:47
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали подземный толчок магнитудой 5 близ Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 107 км. <…> Магнитуда: 5,0", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эпицентр располагался на глубине 33,2 км. По данным ГУ МЧС по региону, подземный толчок ощущался в Петропавловске-Камчатском.
"В краевой столице подземный толчок ощущался силой до 2-3 баллов", - проинформировали в ведомстве.