У побережья Камчатки произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5

Эпицентр сейсмособытия располагался на глубине 33,2 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали подземный толчок магнитудой 5 близ Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 107 км. <…> Магнитуда: 5,0", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эпицентр располагался на глубине 33,2 км. По данным ГУ МЧС по региону, подземный толчок ощущался в Петропавловске-Камчатском.

"В краевой столице подземный толчок ощущался силой до 2-3 баллов", - проинформировали в ведомстве.