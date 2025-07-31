"Сын сжимал в руках перепуганную кошку". Как Камчатка пережила сильнейшее землетрясение

На Камчатке шутят: настоящие жители края настолько суровы, что при землетрясении в два балла лениво переворачиваются на другой бок, в четыре — нехотя встают с кровати, в пять — медленно идут к двери. Произошедшее же в 11:24 30 июля сейсмособытие потрясло, в прямом смысле этого слова, даже видавших виды старожилов. После мощного подземного толчка, самого сильного за 73 года, на улицах Петропавловска-Камчатского люди оказались кто в чем: в тапках, в наспех запахнутом халате, в полотенцах…

Молниеносное реагирование

Быть спецкором ТАСС в сейсмоопасном регионе — это срывающимся на плач голосом передавать куратору новости, даже когда земля буквально уходит из-под ног. Так было и в апреле 2024 года, когда Камчатку "потрясло" на шесть баллов, и в августе 2024 года с теми же шестью, и сейчас, в июле 2025-го — уже при уверенной семерке-восьмерке по шкале Рихтера.

Произошедшее накануне сейсмособытие стало самым сильным за последние 73 года — так говорят ученые. Мне, прожившей в регионе ровно 13 лет — я прилетела на Камчатку 30 июля 2012 года —такого не приходилось испытывать никогда.

Район "Горизонт" в Петропавловске-Камчатском считается "старым", а значит, наиболее сейсмоукрепленным — в это верят местные. Мне в квартире на первом этаже переживать почти ежедневную качку не так страшно, чего не скажешь о верхних этажах.

При общей расслабленности "тревожный чемоданчик" последние пару лет стоит в коридоре. В нем — пауэрбанк, налобный фонарик, копии основных документов, свисток, теплый свитер, базовые медикаменты, бутылка воды, зажигалка и складной нож. Нехитрый набор, который поможет чувствовать себя спокойнее при бодром движении литосферных плит.

Впрочем, о "тревожном чемоданчике" при толчках силой в семь-восемь баллов я подумать не успела. А вот о старшем сыне, который мирно читал в своей комнате — молниеносно. Секунда, которая, кажется, длилась вечно, и вот мы стоим босые и раздетые на улице — спасибо первому этажу и окну, с которого именно из-за частых землетрясений уже давно снята москитная сетка.

Сын сжимал в руках перепуганную кошку, а я телефон, с которого и понеслись первые новости в ТАСС. Балконы нашей пятиэтажки все это время синхронно качались, а старый дом как будто ворчал от недовольства.

Позже в домовом чате соседи будут рассказывать о трещинах на потолке, разбитой посуде, зеркалах, телевизорах. Кто-то будет спать в машине, другие уедут на дачи, а третьи до самой поздней ночи будут разговаривать на лавочках у подъезда, опасаясь возвращаться в свои квартиры.

© Ульяна Лавцевич/ ТАСС

Мы же всем семейством уехали в соседний город к друзьям в частный дом. Встретившись с близкими, наперебой рассказывали, что подземные толчки начались ровно в ту секунду, как я внесла в план на интервью губернатору Камчатки вопрос о работе по сейсмоукрепелению домов полуострова, а сын нервно смеялся, говоря, что все случилось из-за того, что он наконец-то взял в руки книгу из списка литературы на лето.

Вечер под непрекращающиеся афтершоки (слабые толчки после сильного землетрясения) прошел спокойно: внеплановый пикник в среду и осознание, что над головой нет тонн бетона и железа, действовали лучше любого успокоительного.

Пора — по парам

В те долгие две минуты разгула стихии, пока я спасала своего старшего сына, мою младшую дочь и еще 16 малышей в детском саду эвакуировала третьекурсница Камчатского педагогического колледжа Полина Черкасова. Такая вот потрясающая летняя педпрактика.

— Конечно, в колледже нас учат, как действовать при землетрясении, да и в детском саду руководство это проговаривает снова и снова. Но одно дело читать в книжках, а другое — действовать, когда на тебя смотрят семнадцать трехлеток, — говорит воспитатель. — В моменте страшно не было: мы вместе с младшим воспитателем поставили детей в "безопасное место при землетрясении" — такое есть в каждой группе, а когда поняли, что толчки не прекращаются уже долго — скомандовали всем прятаться под столы. Дети не испугались и, кажется, вообще ничего не поняли, приняв происходящее за веселую игру. Осознание к нам всем пришло уже потом, когда начали звонить мои родные и обеспокоенные родители воспитанников.

По команде заведующей дошколят быстро вывели на улицу — кого в чем. Чуть позже на подмогу прибежала второй воспитатель, которая не побоялась беспрерывных толчков, зашла в группу и вынесла курточки и штанишки на всех 17 малышей. Потом перепуганные насмерть родители дошколят целый вечер будут обсуждать — чья на их дочке шапка и куда подевались сандалики. Все это будет перемежаться с бесконечной благодарностью воспитателям, которые не потеряли хладнокровие в стрессовой ситуации.

Рука на пульсе

Крупные российские и зарубежные СМИ назовут стальным и хладнокровие медиков из Камчатского краевого онкодиспансера, видео с которыми 30 июля облетело интернет. Землетрясение застало медбригаду в операционной во время проведения лапароскопического (когда операция проводится без разреза, через прокол в тканях) вмешательства. Пациентка была в наркозе, и оставить женщину одну при раскачивающемся потолке врачи просто не смогли. Медсестра обхватила ее руками и закрыла собой, врачи держали операционный стол, оборудование, друг друга…

Все необходимые медицинские манипуляции были проведены и завершены даже при танцующих тектонических плитах. Сейчас пациентка чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

— Мы работали и работали, честно, мысли убежать куда-то даже не было, — рассказала мне врач-онколог Любовь Цыплакова. — Анестезиолог держал оборудование, медсестра пациентку, чтобы она не упала со стола, все стояли. Нам нельзя было допустить, чтобы женщина проснулась до завершения операции, поэтому, конечно, прервать работу мы не могли.

Камчатские онкологи 30 июля стали символом мужества и профессионализма в самых сложных ситуациях, за что, по решению главы региона, будут представлены к госнаграде. После публикации видео из диспансера в официальных Телеграм-каналах Минздрава Камчатки и краевого правительства подписчики в комментариях начали наперебой рассказывать о "своих" медиках, которые также 30 июля во время подземных толчков не покинули операционные, родильные отделения, палаты, не оставили одних лежачих пациентов. Теплые слова благодарности также звучат сегодня для каждого из них.

Запоминающийся отпуск

Если жители Камчатки уже почти привыкли к взрывоопасному нраву родного региона, то туристы на такие изменчивые настроения камчатской природы реагируют настороженно. Как рассказала ТАСС гид Виктория Павлова, землетрясение застало ее и тургруппу на Дачных источниках в почти 120 км от Петропавловска-Камчатского.

— Камни просто прыгали стопками, мы все очень сильно испугались. Туристы сначала хихикали, а потом как-то притихли, призадумались, начали меня спрашивать: "А это точно безопасно? — говорит гид-проводник. — Потом дозвонились до города, поняли, что серьезных разрушений нет, опять повеселели и начали делиться кадрами в соцсетях. Уверена, что такой отпуск на Камчатке наши гости точно запомнят.

© Ульяна Лавцевич/ ТАСС

Когда первый стресс от подземных толчков у жителей края прошел, они начали делиться своими домашними "сейсмологами", по которым камчатцы определяют силу землетрясения.

У большинства это фикусы на подоконниках, другие сверяют свои ощущения с пристегнутыми к бельевым веревкам прищепками или специально поставленному стакану с водой, в семьях моряков — по корабельным вымпелам.

Весь вечер 30 июля люди подбадривали друг друга, предлагали перед сном смотреть на фотографии котиков и маленьких крольчат или представить, что мы все едем на поезде от Москвы до Владивостока, делились палатками, спальными мешками и развлекали особенно мнительных анекдотами, чтобы следующая ночь для жителей и гостей Камчатки прошла максимально спокойно.

Ульяна Лавцевич