В Приморье после ДТП с туристическим автобусом завели уголовное дело

В аварии пострадали восемь человек

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с участием автобуса и трактора 27 октября в Приморье. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на 23-м км автодороги Уссурийск - Пограничный - Госграница с участием пассажирского автобуса и трактора (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили ранее в краевом УМВД, установлено, что 58-летний водитель автобуса King Long, двигаясь со стороны села Галенки в направлении села Новоникольск, не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, совершил столкновение с трактором Fotom Tb 524 с прицепом под управлением 37-летнего водителя. На момент ДТП в автобусе находились 25 человек. По последним данным, пострадали восемь человек, среди них 11-летний мальчик.