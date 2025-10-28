В Москве заочно арестовали убийцу оператора Сергея Политика

Обвиняемый в ходе конфликта нанес пострадавшему не менее одного удара ножом, а после скрылся с места происшествия

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Суд в Москве заочно заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве режиссера и оператора Сергея Политика. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении фигуранта уголовного дела об убийстве Сергея Политика меру пресечения в виде заключения под стражу. Действия 33-летнего злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства", - говорится в сообщении.

Вечером 18 октября обвиняемый у подъезда жилого дома на улице Сталеваров в ходе конфликта нанес ранее незнакомому ему пострадавшему не менее одного удара ножом, а после скрылся с места происшествия. В результате потерпевший - режиссер и оператор Сергей Политик - был доставлен в одну из городских больниц, где умер от полученных травм. Фигурант скрылся и объявлен в розыск.