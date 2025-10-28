Иск о взыскании имущества экс-главы района Кубани рассмотрят заново

Основанием для этого послужило увеличение размера исковых требований

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Геленджикский городской суд в Краснодарском крае назначил на 5 ноября повторную подготовку к рассмотрению иска прокуратуры о взыскании имущества бывшего главы Крымского района Сергея Леся и других ответчиков в связи с увеличением исковых требований. Об этом сообщается в материалах суда.

Ранее сообщалось, что 28 октября суд должен был приступить к рассмотрению иска по существу. Истцами по делу выступают Крымский межрайонный прокурор Краснодарского края, Министерство финансов РФ, МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, Федеральная служба судебных приставов и Федеральное казначейство. В деле 12 ответчиков, среди них бывший глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, который ранее был арестован.

В материалах суда говорится, что рассмотрение дела начато с начала, дата подготовки дела назначена на 5 ноября. Основанием послужило увеличение размера исковых требований. Их размер не разглашается.

11 октября глава Крымского района был задержан, ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Октябрьский районный суд Краснодара 12 октября по ходатайству следствия избрал в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября. Согласно материалам дела, в период с января по март 2024 года он отдавал распоряжение подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.

20 октября Лесь ушел с поста главы района.