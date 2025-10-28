Пожар в бизнес-центре на юго-востоке Москвы полностью ликвидировали

Пострадавших нет, эвакуировано 20 человек

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пожар в здании бизнес-центра на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ

"Пожар полностью ликвидирован", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в трехэтажном корпусе бизнес-квартала IQ-Park на Угрешской улице произошел пожар. Огонь охватил третий этаж здания, существовала угроза обрушения кровли. Площадь пожара достигла 450 кв. м. Пострадавших нет, эвакуировано 20 человек.