Al Araby: два человека погибли из-за удара Израиля по дому на юге Газы

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Два человека погибли, несколько получили ранения в результате израильского удара по жилому дому в районе Эс-Сабра на юге города Газа. Об этом сообщил телеканал Al Araby со ссылкой на представителя службы гражданской обороны палестинского анклава.

28 октября Израиль нанес серию авиаударов по административному центру сектора Газа. По данным телеканалов Al Jazeera и Al Mayadeen, атакам подверглись медицинский центр "Аш-Шифа" и лагерь беженцев Эш-Шати. Удары были нанесены после того, как движение ХАМАС объявило о решении отложить запланированную на 28 октября передачу останков израильского заложника.