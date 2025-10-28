ТАСС: опубликовавший карты офицер получил должность из-за лояльности Сырскому

Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько уже неоднократно подвергался критике за излишнюю популяризацию себя в социальных сетях

Валентин Манько © СК РФ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Командующий штурмовыми войсками ВСУ, бывший командир "Правого сектора" (признан террористическим, запрещен в РФ) Валентин Манько, ранее выложивший в сеть секретные карты, получил высокую должность из-за лояльности главкому ВСУ Александру Сырскому. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее Манько опубликовал свои фотографии в TikTok, на которых отчетливо были видны секретные карты с тактической обстановкой.

"Данный случай подтверждает тот факт, что Манько не обладает никакими выдающимися умственными способностями, скорее наоборот, а высокую должность он получил ввиду исключительной лояльности Сырскому и готовности пачками отправлять на убой свой личный состав", - отметил собеседник агентства.

Манько уже неоднократно подвергался критике за излишнюю популяризацию себя в социальных сетях. Ранее издание "Страна" обратила внимание на то, что Манько в коротких роликах, опубликованных в TikTok, танцевал под песни на русском языке. В одном из них Манько танцует в шортах под песню на русском языке, в которой используются бранные слова. В другом ролике командующий штурмовыми войсками ВСУ пытался определить, кто он из персонажей российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Кроме того, командир штурмовых войск ВСУ был уличен в распространении ложных сведений.