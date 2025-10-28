На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков

Два из них ощущали местные жители

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае за минувшие сутки зарегистрировали семь афтершоков. Два из них ощущались местными жителями.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 4,3 до 6,0. В населенных пунктах ощущались два подземных толчка силой до 2-3 баллов", - говорится в сообщении.

Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.