Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил мэр столицы

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Атака еще трех дронов, летевших на Москву, успешно отражена.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву.", - написал он в своем канале в Max.

Мэр столицы отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении одного летевшего на Москву БПЛА.

В новость внесены изменения (01:48 мск) - добавлена информация об увеличении числа сбитых БПЛА.