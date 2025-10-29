В Ставропольском крае нейтрализовали БПЛА

Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы и ПВО нейтрализовали БПЛА над промышленной зоной города Буденновска на Ставрополье. Жертв и разрушений нет.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Уважаемые земляки! Сегодня противник попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Буденновска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать. На территории падения беспилотников в настоящее время работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.