В Ростовской области уничтожили БПЛА

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В Ростовской области дежурными средствами ПВО ночью перехвачены и уничтожены БПЛА в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах. Обошлось без пострадавших и последствий на земле", - написал он в своем Telegram-канале.