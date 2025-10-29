ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

В Ростовской области уничтожили БПЛА

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь
Редакция сайта ТАСС
02:50

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В Ростовской области дежурными средствами ПВО ночью перехвачены и уничтожены БПЛА в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах. Обошлось без пострадавших и последствий на земле", - написал он в своем Telegram-канале. 

УкраинаРоссияСлюсарь, Юрий БорисовичРостовская областьВоенная операция на Украине