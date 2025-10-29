В Ростовской области уничтожили БПЛА
02:50
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет.
Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В Ростовской области дежурными средствами ПВО ночью перехвачены и уничтожены БПЛА в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах. Обошлось без пострадавших и последствий на земле", - написал он в своем Telegram-канале.