Под завалами дома в пригороде Стамбула могут находиться пять человек

В поисково-спасательных работах задействованы собаки и дроны

СТАМБУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Пять человек могут находиться под завалами шестиэтажного дома, который обрушился в пригороде Стамбула Гебзе. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"Предполагается, что под завалами дома находятся пять наших граждан", - написал министр в X.

По данным министра, инцидент произошел около 07:30 по местному времени (совпадает с мск). В поисково-спасательных работах задействованы 147 человек, а также поисковые собаки и дроны, отметил Ерликая.

По информации местных властей, дом был построен в 2015 году. Два первых этажа в нем занимала аптека. В доме проживают две семьи из семи человек, из них двое в момент обрушения не находились в здании.

Причина обрушения дома пока неизвестна. NTV не исключает, что к нему могли провести работы по прокладке линии метро, которые проводятся рядом.