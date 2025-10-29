ФСБ сняла на видео все этапы подготовки теракта на Ставрополье

Мужчина планировал совершить подрыв в Георгиевске на железнодорожном мосту

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ФСБ России опубликовало видео задержания мужчины, готовившего теракт в Ставропольском крае, задокументировав его этапы.

На видеозаписи, предоставленной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России, показаны этапы подготовки к теракту. Оперативная съемка ведется в нескольких магазинах, где он покупает компоненты для бомбы. Потом он относит их в тайник, устроенный под деревом. После задержания в ходе следственных действий несостоявшийся террорист показывает схрон. Из него достают части взрывного устройства, которые можно купить в хозяйственных магазинах.

"Около полугода назад он (представитель украинской разведки - прим. ТАСС) на интернет-форуме предложил свою помощь в разведке данных. По его указаниям закупил компоненты для самодельного взрывного устройства, планировал совершить теракт в городе Георгиевске на железнодорожном мосту", - сказал задержанный в ходе допроса.

Ранее сообщалось, что на территории Ставропольского края пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1980 года рождения, жителя города Георгиевска. По данным ФСБ, он в Telegram инициативно установил контакт с представителем украинской террористической организации и осуществил фото- и видеосъемку объекта транспортной инфраструктуры региона с целью последующего его подрыва. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), подозреваемый заключен под стражу. Также проводятся мероприятия по документированию в действиях агента украинских спецслужб признаков статьи 275 УК РФ (государственная измена).