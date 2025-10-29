Смерть найденного в квартире каннибала в Перми мужчины не связана с криминалом

Он умер от ишемической болезни сердца

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС, архив

ПЕРМЬ, 29 октября. /ТАСС/. Смерть мужчины, тело которого накануне нашли в квартире одного из домов в Перми, не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что труп обнаружили в квартире, где после отбытия срока вновь поселился убийца и каннибал Михаил Малышев. В 2000 году суд приговорил Малышева к 25 годам лишения свободы по обвинению в двух убийствах. Мужчина освободился из колонии в октябре 2022 года.

"В результате проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца", - сообщили в следственном управлении.

В ходе процессуальной проверки следователи установили, что гражданин 1955 года рождения умер в квартире своего соседа, к которому накануне пришел в гости.