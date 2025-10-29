В Забайкалье завели дело после гибели работника зоопитомника от нападения оленя

По версии следствия, руководство "Амодово" не исполняло надлежащим образом обязанности по безопасному содержанию животных

ЧИТА, 29 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ЧП в зоопитомнике "Амодово" в Чите, где 28 сентября в результате нападения оленя погиб сотрудник. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая гибель человека), по факту гибели работника зоологического питомника "Амодово", - говорится в сообщении.

По версии следствия, руководство зоопитомника "Амодово" не исполняло надлежащим образом обязанности по безопасному содержанию животных. Они не обеспечили наличие необходимого для загона животных инвентаря и допустили выход дикого животного - изюбря - из вольера на территорию, к которой имеют доступ работники и посетители. В результате 28 сентября 2025 года изюбрь напал на работника зоопитомника, который от полученных травм умер.

Следователи уже допросили руководство и персонал учреждения, изъяли и изучают необходимые документы. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления.

Зоопитомник "Амодово" был создан летом 2016 года в одноименном селе Читинского района для воспроизводства животных, занесенных в Красную книгу.