В Петербурге задержали шестого фигуранта по делу о нападении на футболиста

Мужчина полностью признал вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Шестой подозреваемый задержан по уголовному делу о нападении на футболиста и похищении предпринимателя на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Он и задержанный ранее пятый фигурант уголовного дела полностью признали вину в преступлениях, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

"Следователи СК России допросили задержанных. В ходе проведения следственных действий они признали свою вину, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, следствие намерено просить суд о заключении обоих мужчин под стражу. Один из них, по данным правоохранителей, за денежное вознаграждение предложил принять участие в похищении людей остальным злоумышленникам.

В понедельник Октябрьский суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО первых четырех обвиняемых по делу: Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владимира Яковлева. Они также признали вину в инкриминированных им деяниях. Яковлев, как следует из материалов дела, единственный из всех не обвиняется в попытке похищения Мостового, а Мирошин не участвовал в нападениях непосредственно, а лишь давал указания другим фигурантам.

Все задержанные и арестованные обвиняются либо подозреваются в похищении человека (п. "а", "в", "г" и "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ), разбое (ст. 162 УК РФ) и покушении на похищение человека (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ).