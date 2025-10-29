В Северной Осетии за взятки задержали еще троих росгвардейцев

Подозреваемых заключили под стражу до 27 декабря

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Еще трое сотрудников Росгвардии в Северной Осетии задержаны за взятки. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"В Ленинский районный суд Владикавказа поступило ходатайство СК РФ об избрании меры пресечения в отношении бойца второй оперативной роты ОМОН управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РСО-Алания, младшего инструктора снайпера ОМОН управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РСО-Алания и заместителя командира второй роты полка полиции ФГКУ "УВО ВНГ России по РСО-Алания", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ (пособничество в даче взятки), ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - сообщили в пресс-службе.

Судом под стражу на два месяца, до 27 декабря, заключены Джикайти А. К., Кантемиров З. М. и Гутиев А. И.

Ранее в октябре также были заключены под стражу трое росгвардейцев. В сентябре были арестованы семеро сотрудников, в том числе начальник управления и его заместитель.