TRT Haber: из-под завалов дома в пригороде Стамбула извлекли два тела

По данным телеканала, один из погибших - 12-летний мальчик

СТАМБУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Спасатели извлекли тела двух погибших из-под завалов шестиэтажного дома, который обрушился в пригороде Стамбула Гебзе. Один из погибших - 12-летний мальчик, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в экстренных службах.

Как сообщил ранее глав МВД Турции Али Ерликая, инцидент произошел около 07:30 по местному времени (совпадает с мск). Под завалами дома оказалась семья из пяти человек, все они местные граждане.

В работах по поискам находящихся под завалами людей задействованы 375 человек, сообщил губернатор провинции Коджаэли, куда административно входит Гебзе, Ильхами Акташ. В целях безопасности были эвакуированы девять ближайших домов.

Дом был построен в 2012 году. Два первых этажа в нем занимала аптека. В доме проживают две семьи из семи человек, из них двое в момент обрушения не находились в здании. Причина обрушения дома пока неизвестна. Телеканал NTV не исключает, что к нему могло привести смещение грунта в связи проводимыми рядом с домом работами по прокладке линии метро.