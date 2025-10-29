Президент Кубы сообщил о масштабных разрушениях из-за урагана "Мелисса"

Мигель Диас-Канель призвал население не терять бдительности и оставаться в безопасных укрытиях

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 29 октября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях в республике из-за прохождения по ее территории урагана "Мелисса".

"Раннее утро выдалось очень тяжелым, - написал он в X. - Масштабные разрушения, и ураган "Мелисса" все еще бушует над территорией Кубы". Диас-Канель также призвал население не терять бдительности и оставаться в безопасных укрытиях.

"Как только позволят условия, мы начнем восстановление", - заверил глава карибской республики.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил также в X, что ураган "продолжает движение над восточной частью Кубы и вскоре выйдет в юго-западную часть Атлантического океана". В сообщении центра отмечается также, что "Мелисса" несет "разрушительные ветры, проливные дожди и опасный шторм на Кубу и Багамские острова".

Ураган обрушился на восточное побережье Кубы в ночь на 29 октября. В Гаване в ночные часы наблюдались сильные ветер и ливень, на несколько часов было прервано электроснабжение.

28 октября ураган "Мелисса" высшей, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона достиг побережья Ямайки. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч). Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории. "Мелисса" уже считается ураганом третьей категории.