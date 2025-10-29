Следователи проводят допросы близких пропавших под Красноярском Усольцевых

Официальной версией следствия по-прежнему остается несчастный случай

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Следователи в рамках расследования уголовного дела проводят допросы близкого окружения семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге под Красноярском. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"Сейчас, помимо поисковых мероприятий, проводятся допросы родственников, близкого круга общения, очевидцев", - сообщили в ведомстве, добавив, что официальной версией следствия по-прежнему остается несчастный случай.

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие, и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

На место выезжали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.