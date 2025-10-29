Свекор женщины, на которую напали с ножом в Казани, обжаловал арест

Иван Шевырев, также задержанный по этому делу, был отпущен

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Свекор пострадавшей от нападения Ирины Шевыревой, заместитель директора фирмы "Волга-автодор" Станислав Шевырев обжаловал решение об аресте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Советского районного суда Казани, который ранее принимал решение.

"Обжаловали", - сообщила собеседница агентства.

Советский районный суд Казани 20 октября арестовал Станислава Шевырева по делу о покушении на супругу его сына, бизнесмена Ивана Шевырева. Иван Шевырев, также задержанный по данному делу, был отпущен.

По данным следствия, 14 октября мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, нанес 34-летней женщине несколько ударов ножом в шею. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что пострадавшей оказалась Ирина Шевырева, жена бизнесмена Ивана Шевырева, бизнес которого связан с дорожной сферой.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что предполагаемыми организаторами нападения оказались двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, были задержаны двое пособников, оказывавших содействие в приготовлении нападения. Как выяснилось, предполагаемый исполнитель преступления - 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья Рифат Султанов. Он попытался скрыться от следствия на территории Республики Таджикистан.

Суд арестовал одного из подозреваемых в организации нападения на женщину - Бурихона Хамидова. Мера пресечения в виде заключения под стражу также избрана в отношении руководителя службы безопасности фирмы "Волга-автодор" Андрея Черкасина, его подчиненный Булат Галлямов помещен под домашний арест. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Рифата Султанова экстрадировали в Россию и поместили в СИЗО. Хамидов, Галлямов и Султанов признали вину в совершении преступления.