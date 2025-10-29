Россияне на Кубе не обращались в посольство за помощью из-за урагана

Генконсульство РФ в Гаване также не получало обращений

ГАВАНА, 29 октября. /ТАСС/. Российские граждане, находящиеся на Кубе, не обращались в посольство и генконсульство РФ в Гаване за помощью в связи с прохождением в эти часы по территории острова урагана "Мелисса". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"Ни находящиеся на Кубе туристы из России, ни постоянно проживающие на острове соотечественники за помощью или с информацией о необходимости оказания помощи попавшим в беду в связи с прохождением по территории Кубы урагана "Мелисса" не обращались ни в посольство России на Кубе, ни в генконсульство РФ в Гаване", - отметили в посольстве.

Ураган "Мелисса" обрушился на восточное побережье Кубы в ночь на среду и пока движется по этому региону острова. Президент карибской республики Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях в связи с его прохождением.