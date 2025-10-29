В Рио-де-Жанейро подтвердили гибель 132 человек после операции против наркобанд

Тела 72 человек нашли местные жители

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 октября. /ТАСС/. Власти штата Рио-де-Жанейро подтвердили гибель 132 человек в результате операции правоохранительных органов против местных банд наркоторговцев. Об этом сообщает местный портал G1.

Источники ТАСС сообщили ранее, что в число погибших входят не только ликвидированные члены преступных группировок и погибшие при исполнении полицейские, но также более 50 жителей. При этом губернатор штата Клаудиу Кастру отверг сведения о том, что среди погибших есть невиновные гражданские лица, хотя собеседники ТАСС уже подчеркивали, что мирные жители невиновны и стали жертвами перекрестного огня.

G1 указал, что местные жители обнаружили тела еще 72 человек, их принадлежность к преступным группировкам уточняется. Тела перемещены на одну из площадей района для опознания родственниками.

28 октября полиция Рио-де-Жанейро начала новый этап операции "Сдерживание" по задержанию преступных группировок преимущественно в северной части города. В операции принимали участие более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Сообщалось о задержании более 80 членов наркомафии и ликвидации более 50 наркоторговцев.