Прокурор запросил пожизненное восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Они не признают вину

Теракт на Крымском мосту, 8 октября 2022 года © Владимир Мордунов/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Гособвинение просит суд назначить всем восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году пожизненное лишение свободы в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде. Об этом сообщил представитель суда.

"Сегодня суд приступил к прениям по Крымскому мосту. Выступила сторона обвинения и запросила всем восьми подсудимым пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

В ходе первого заседания 12 февраля 2025 года судья сообщил о том, что поступившие в суд документы имеют гриф "для служебного пользования", дело слушается в закрытом режиме. Адвокат Гасан Раджабов после завершения первого слушания по существу сообщил журналистам, что все восемь подсудимых, которые проходят по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года, не признают вину.

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица. Малюк вместе с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывчатки, замаскированной под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовике под управлением мужчины, который об их планах не знал.

О подсудимых

В совершении теракта обвиняют Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. В их отношении возбуждено дело по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).