Следователи не нашли подельников грабителей Лувра среди персонала музея
Редакция сайта ТАСС
16:35
ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Французские следователи, ведущие дело об ограблении Лувра, не располагают информацией о наличии у злоумышленников подельников среди персонала музея. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко на пресс-конференции.
"Ничто на данном этапе не позволяет говорить о том, что грабители воспользовались помощью кого-то [из сотрудников] музея", - сказала она.
Ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в следственных органах сообщала, что якобы один из охранников Лувра мог оказать содействие грабителям, которые 19 октября совершили кражу и беспрепятственно покинули парижский музей. Источник издания утверждал, что один из охранников сообщил ворам о брешах в системе безопасности.