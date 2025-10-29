Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину

При этом информации о местонахождении украденных драгоценностей у следствия пока нет, заявила прокурор Парижа Лор Беко

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Два подозреваемых в ограблении Лувра, которых задержали 25 октября, частично признали вину, однако информации о местонахождении украденных драгоценностей у следствия пока нет. Об этом заявила на пресс-конференции прокурор Парижа Лор Беко.

"Этих людей подозревают в том, что они проникли в галерею Аполлона, чтобы украсть драгоценности. <...> К настоящему моменту оба частично признали свое участие в [ограблении] во время допроса", - рассказала она.

Одному из задержанных 34 года, он имеет гражданство Алжира и проживает во Франции с 2010 года. В прошлом работал мусорщиком и курьером, привлекался к ответственности за нарушение ПДД и кражу. Его опознали по следам ДНК на одном из скутеров, на котором скрылись преступники.

Второму 39 лет, он уроженец расположенной близ Парижа коммуны Обервилье, где проживал до последнего времени и, как подчеркнула прокурор, вопреки сообщениям некоторых СМИ, он не пытался покинуть страну. Его ДНК обнаружили на одной из разбитых витрин в Лувре. Он утверждает, что работал нелегально водителем такси, также подрабатывал курьером. В прошлом совершал ограбления (в 2008 и 2014 годы), в настоящий момент находился под судебным контролем в связи с расследованием другой кражи, судебные слушания в отношении него должны были начаться в ноябре 2025 года.

Прокурор не исключила, что в действительности ограбление планировали и осуществляли более четырех человек. Однако по камерам наблюдения удалось выявить только четверых исполнителей. В ближайшее время оба задержанных должны предстать перед судьей, который предъявит им обвинения в ограблении в составе преступной группы и участии в преступной группе. В случае, если их вина будет доказана по первому пункту, им грозит до 15 лет тюрьмы, по второму пункту - до 10 лет тюрьмы.

"В отношении других разыскиваемых лиц расследование остается засекреченным. К настоящему моменту мы пока не смогли вернуть украденные драгоценности. Я бы очень хотела надеяться, что они будут найдены и возвращены в Лувр", - сказал Беко.

Ограбление Лувра

19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам Беко, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Она отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн. 25 октября двое подозреваемых были задержаны.