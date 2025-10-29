На Ставрополье после ДТП с экскурсионным автобусом госпитализировали семь детей

Еще двое направлены на амбулаторное лечение

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. После столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем на трассе "Кавказ" семь детей госпитализированы в два медучреждения Ставрополья. Еще двое направлены на амбулаторное лечение, сообщила в Telegram-канале глава города Лермонтова Елена Кобзева.

"Два ребенка остаются на амбулаторном лечении в Лермонтове. Шесть человек направлены в отделение нейрохирургии ГБУЗ СК Пятигорская ГБ №1 для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения. Один ребенок доставлен в Ставрополь для оказания специализированной помощи по профилю челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия", - написала она.

Глава города отметила, что для помощи пострадавшим и их семьям к работе подключились психологи МЧС России. Они провели профилактические беседы с детьми и их родителями. "Родители инициативно привозят детей на осмотр в медучреждения по месту прописки, если считают это необходимым", - поясняется в Telegram-канале Минздрава Ставрополья.

Глава региона Владимир Владимиров сообщил в Telegram-канале, что у всех пострадавших детей отмечаются легкие травмы. "Поручил министру здравоохранения края Юрию Витальевичу Литвинову проконтролировать, чтобы детям была оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Авария произошла в 14:50 мск на 334-м км трассы "Кавказ". По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta врезался в тросовое ограждение, после чего произошло столкновение с пассажирским Mercedes. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. В автобусе находились 18 детей. Все они - школьники из города Лермонтова, которые возвращались с экскурсии.