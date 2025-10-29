В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два человека

Их доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали территории Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Белгородской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о землю. Мужчину, получившего осколочные ранения головы и ног, вывезли бойцы самообороны. Они передали пострадавшего бригаде скорой помощи, которая доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

Женщина обратилась за медицинской помощью после атаки дрона в селе Замостье Грайворонского округа. Она получила баротравму и была госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода.