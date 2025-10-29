ВСУ с помощью дронов атаковали территории шести районов Белгородской области

В Белгородском районе повреждения зафиксированы в селах Бессоновка и Ясные Зори

БЕЛГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали территории шести муниципалитетов Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Белгородской области.

"Шесть муниципалитетов под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В селе Борисовка Волоконовского района дрон атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы, повреждены паперть и остекление. В городе Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом, повреждено остекление. Повреждения также зафиксированы в селах Максимовка и Безлюдовка Шебекинского округа.

В Грайворонском округе дроны атаковали территорию сел Гора-Подол и Головчино, повреждены автомобили и частные дома. В городе Грайворон от детонации дронов посечены фасад, заборы двух частных домовладений, а также навес коммерческого объекта.

В Белгородском районе повреждения после ударов дронов зафиксированы в селах Бессоновка и Ясные Зори. В селе Илек-Кошары Ракитянского района FPV-дрон сдетонировал о землю, выбиты окна и посечен фасад социального объекта. В селе Борки Валуйского округа после атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома.