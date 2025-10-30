В Ивано-Франковской области произошла новая серия взрывов

На всей территории Украины звучит воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Новая серия взрывов произошла в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

По его данным, взрывы были слышны в областном центре Ивано-Франковске и в районе города Бурштына, где расположена крупная тепловая электростанция.

В настоящее время на всей территории Украины действует воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.