ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Ивано-Франковской области произошла новая серия взрывов

На всей территории Украины звучит воздушная тревога
Редакция сайта ТАСС
04:44

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Новая серия взрывов произошла в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

По его данным, взрывы были слышны в областном центре Ивано-Франковске и в районе города Бурштына, где расположена крупная тепловая электростанция.

В настоящее время на всей территории Украины действует воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. 

Украина