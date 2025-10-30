RTL: по делу об ограблении Лувра задержали пятерых человек

По информации LCI, задержать удалось четырех подозреваемых

© AP Photo/ Thomas Padilla

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Французская полиция в среду задержала пять новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Об этом сообщило радио RTL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все они были задержаны в среду вечером "в разных местах в Парижском регионе".

Телеканал LCI в свою очередь сообщал о задержании четырех новых подозреваемых, а телеканал BFMTV - только о задержании одного нового подозреваемого. Какова была возможная роль задержанных и связаны ли они с двумя подозреваемыми, которым в среду вечером предъявили обвинения в непосредственном участии в ограблении музея, не уточняется. Официального подтверждения со стороны полиции и прокуратуры пока нет.

19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, заявляла прокурор Парижа Лор Беко.

25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они "частично признали" свое участие в ограблении. 29 октября им были предъявлены обвинения в ограблении в составе преступной группы и участии в преступной группе, их поместили под стражу. Прокурор сообщила, что камеры наблюдения зафиксировали четырех человек, осуществивших ограбление музея, однако не исключила, что количество участников может быть больше.