Минприроды Колымы получило представление прокуратуры из-за пожара

Речь идет о возгорании на острове Недоразумения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Прокуратура Магаданской области внесла региональному министерству природных ресурсов и экологии представление об устранении нарушений из-за недостаточности мер по тушению возгорания на острове Недоразумения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Противопожарной службе не удалось оперативно ликвидировать возгорание, в связи с чем потребовалось вмешательство прокуратуры. Надзорным ведомством скоординирована работа Авиалесоохраны, указано на необходимость усиления пожарных расчетов, однако действенных мер по пожаротушению не принято. В результате с момента обнаружения пожара за короткое время площадь горения увеличилась многократно. В связи с этим Магаданской межрайонной природоохранной прокуратурой внесено представление в министерство природных ресурсов и экологии области с требованием об устранении нарушений", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что после вмешательства прокуратуры работа противопожарной службы активизировалась.

Ранее в Минприроды Колымы сообщали, что общая площадь, пройденная огнем на острове Недоразумения, составляет около 18 га. Ликвидацией пожара занимаются 19 человек. Угрозы людям и объектам экономики пожар не представляет.

Остров расположен в 3 км от побережья материка и примерно в 20 км к западу от Магадана. Он привлекает туристов благодаря своей уникальной природе, на севере острова находятся несколько баз отдыха.