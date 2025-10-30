Фигуранту по делу убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы продлили арест

Срок следствия по уголовному делу продлили до 6 декабря

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил срок ареста бизнесмену Араику Амирханяну, который обвиняется в соучастии в убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в декабре 2023 года в Московской области, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Амирханяну на 1 месяц и 4 суток, то есть до 6 декабря 2025 года", - огласил постановление судья.

Как следует из документов, срок следствия по уголовному делу об убийстве Кивы продлен до 6 декабря.

Амирханян снова заявил о своей непричастности к убийству экс-депутата Украины. "Я не мог быть пособником убийства Ильи Кивы, так как в свое время я обеспечил его бронированной машиной и местом проживания. Из-за моих симпатий к России Зеленский лишил меня гражданства Украины, так как я занимался бизнесом в Донецке и в Крыму", - заявил обвиняемый.

Сергиево-Посадский суд Подмосковья арестовал Амирханяна в начале сентября до 2 ноября. Бизнесмен в настоящее время находится в СИЗО-7. Следователи предъявили ему обвинение в соучастии в убийстве Кивы (ст. 105 УК РФ). В материалах уголовного дела говорится, что в ходе допроса вину Амирханян не признал. Следствие считает, что бизнесмен передал кураторам из Службы безопасности Украины данные о местонахождении Кивы, его распорядке дня, маршрутах передвижений, что помогло киллеру устроить засаду и застрелить экс-парламентария.

Как следует из базы данных украинского МВД, Амирханян объявлен в розыск в 2020 году по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупном размере или в составе организованной группы). Убийцы Кивы, заказчик и организатор до сих пор не установлены, оружие убийства экс-депутата также следствием не найдено.