В Лискинском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
Редакция сайта ТАСС
17:59
ВОРОНЕЖ, 30 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Лискинский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал об угрозе непосредственного удара БПЛА в Острогожском районе.