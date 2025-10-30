В Лискинском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Работают системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 30 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Лискинский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал об угрозе непосредственного удара БПЛА в Острогожском районе.