В Сочи в ДТП погиб ребенок

Он пересекал проезжую часть в неустановленном месте

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. В Сочи восьмилетний ребенок, управлявший электросамокатом, погиб в ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

"На выезде из тоннеля 8-летний водитель электросамоката пересекал проезжую часть и столкнулся с автомобилем "Тойота", который двигался по правой полосе. От удара несовершеннолетнего отбросило на левую полосу, где на него наехал [автомобиль] "Эволют", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок на самокате пересекал проезжую часть в неустановленном месте, от полученных травм он умер в карете скорой помощи.