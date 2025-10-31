В Улан-Удэ из больницы выписали всех пациентов после массового отравления

УЛАН-УДЭ, 31 октября. /ТАСС/. Все 82 госпитализированных после массового отравления продукцией компании "Восток" в Улан-Удэ выписаны из республиканской инфекционной больницы, сообщили ТАСС в Минздраве Бурятии.

"По данным на 31 октября, из больницы выписаны все проходившие лечение, в том числе остававшиеся в стационаре дольше всех два пациента", - сообщили в министерстве.

Всего было зарегистрировано 165 случаев отравления, из них 92 у детей. Врачи госпитализировали 82 пациента, у нескольких был подтвержден сальмонеллез, 1 человек попал в реанимацию.

Первые пострадавшие с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться к медикам вечером 18 октября. 22 октября Железнодорожный суд Улан-Удэ приостановил работу компании "Восток" на 90 суток.

По факту массового отравления продукцией, приобретенной в магазинах "Николаевский", возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обвинение предъявлено заведующей производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", женщина помещена под домашний арест.