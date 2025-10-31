В Туле два человека погибли в ДТП с маршрутками

Еще 19 пострадали

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 31 октября. /ТАСС/. Трамвай, две пассажирские газели и один легковой автомобиль столкнулись на Пролетарском мосту в Туле. По предварительной информации, два человека погибли и 19 пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Двое погибли. На данный момент есть информация о 19 пострадавших", - сказали в пресс-службе.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили об 1 погибшем и 18 пострадавших.

Авария, по данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, произошла примерно в 07:30 мск на Пролетарском мосту в городе Туле. Столкнулись трамвай, два пассажирских микроавтобуса и один легковой автомобиль. На месте работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.