Погибли четыре пассажира. Что известно о последствиях ДТП с трамваем в Туле

06:31
В центре Тулы 31 октября произошло крупное ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых машин, жертвами которого стали четыре человека. Еще около 20 пострадали.

ТАСС собрал главное о происшествии.

Обстоятельства ДТП

  • Авария произошла около 07:30 на Пролетарском мосту в центре города.
  • Столкнулись трамвай, две маршрутки и два легковых автомобиля.
  • Обстоятельства случившегося устанавливаются, заведено уголовное дело.
  • На месте работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции.

Погибшие и пострадавшие

 
