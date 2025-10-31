Статья

Погибли четыре пассажира. Что известно о последствиях ДТП с трамваем в Туле

В центре Тулы 31 октября произошло крупное ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых машин, жертвами которого стали четыре человека. Еще около 20 пострадали.

ТАСС собрал главное о происшествии.

Обстоятельства ДТП

Авария произошла около 07:30 на Пролетарском мосту в центре города.

Столкнулись трамвай, две маршрутки и два легковых автомобиля.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, заведено уголовное дело.

На месте работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции.

Погибшие и пострадавшие