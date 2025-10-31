Статья
Погибли четыре пассажира. Что известно о последствиях ДТП с трамваем в Туле
06:31
В центре Тулы 31 октября произошло крупное ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых машин, жертвами которого стали четыре человека. Еще около 20 пострадали.
ТАСС собрал главное о происшествии.
Обстоятельства ДТП
- Авария произошла около 07:30 на Пролетарском мосту в центре города.
- Столкнулись трамвай, две маршрутки и два легковых автомобиля.
- Обстоятельства случившегося устанавливаются, заведено уголовное дело.
- На месте работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, четыре человека погибли.
- Еще 20 получили травмы разной степени тяжести.
- Детей среди погибших и раненых нет.