В Туле завели второе дело после ДТП на мосту

Дело завели по статье о несоблюдении правил дорожного движения

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Шершнев/ ТАСС

ТУЛА, 31 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбудили в Туле, где в результате столкновения трамвая, двух маршруток и двух легковых машин погибли четыре человека и более 20 пострадали. Сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Читайте также

Погибли четыре пассажира. Что известно о последствиях ДТП с трамваем в Туле

Ранее региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В сообщении говорится, что по факту ДТП на Пролетарском мосту следователь СУ УМВД РФ по Туле возбудил и расследует уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).