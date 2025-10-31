После массового ДТП с четырьмя погибшими в Туле завели дело

В аварии также пострадали 19 человек

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 31 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии в Туле, где 4 погибли и 19 пострадали в ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых машин. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 31 октября 2025 года на Пролетарском мосту в городе Туле.

Следователи выехали на место происшествия. Все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.