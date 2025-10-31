Число пострадавших в массовом ДТП в Туле выросло до 20

Пострадавших доставляют в медицинские учреждения

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МЧС по Тульской области

ТУЛА, 31 октября. /ТАСС/. Порядка 20 человек пострадали в аварии в Туле с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых машин, где также четыре человека погибли. Детей среди погибших и пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По предварительной информации, погибли 4 человека, также 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Губернатор Тульской области уточнил, что пострадавших доставляют в медицинские учреждения города. "Детей среди погибших и раненых нет", - написал Миляев.

Губернатор отметил, что уже через шесть минут на место происшествия прибыли 12 бригад скорой помощи. На месте работают оперативные службы, представители правительства Тульской области, администрации Тулы.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, погибли пассажиры общественного транспорта. Прокурор Пролетарского района Тулы Владимир Савич координирует работу оперативных служб на месте ДТП. Оценивается соблюдение требований законодательства при организации перевозки пассажиров.

Ранее пресс-служба региональной Госавтоинспекции сообщила, что авария произошла около 07:30 мск на Пролетарском мосту в Туле. Столкнулись трамвай, два пассажирских микроавтобуса и два легковых автомобиля. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту ДТП.