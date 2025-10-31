В Крыму вывезли упавшую на железнодорожные пути фуру

Грузовик подняли при помощи кранов

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Фуру, ранее упавшую на железнодорожные пути в Симферополе - столице Республики Крым, подняли с помощью кранов и вывезли с места происшествия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"На данный момент последствия дорожно-транспортного происшествия ликвидированы, фуру убрали при помощи кранов. Было организовано ограничение движения транспорта на участке проведения работ", - говорится в сообщении.

29 октября с моста в районе железнодорожного вокзала Симферополя на пути упала фура. Пути были обесточены, пострадал водитель грузовика.