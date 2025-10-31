В Туле пять пострадавших в массовом ДТП находятся в тяжелом состоянии

Остальных обследуют врачи

ТУЛА, 31 октября. /ТАСС/. Пятеро из 20 пострадавших в ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковых машин в Туле находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

"Пациенты у нас в разной степени тяжести. В настоящий момент порядка пяти пациентов находятся в тяжелой степени. Остальные пока находятся в процессе обследования, диагностики и лечения", - приводит пресс-служба областного Минздрава его слова.