Белгородскую область атаковали почти 150 БПЛА ВСУ за сутки

По региону выпустили более 30 боеприпасов

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью почти 150 беспилотников и выпустили более 30 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Теlegram-канале оперштаба региона.

"В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, поселок Уразово, села Борки, Казинка, Кукуевка, Казначеевка, Колыхалино, Посохово, Соболевка и Шведуновка атакованы 27 беспилотниками, 16 из которых сбиты и подавлены. В селе Колыхалино ранен мужчина. Он доставлен в областную клиническую больницу. В селе Казинка пострадал мужчина, ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно", - написали в оперштабе, добавив, что еще один мужчина, получивший баротравму от удара дрона на участке автодороги Борки - Казинка, обратился ночью в Валуйскую ЦРБ, ему оказали помощь, госпитализация не потребовалась, также повреждены три частных дома.

По Алексеевскому округу ВСУ выпустили восемь БПЛА самолетного типа, по Белгороду - один, по Вейделевскому району - семь БПЛА, Губкинскому округу - беспилотник самолетного типа, последствий нет. Белгородский район атакован с помощью 19 БПЛА, ранен водитель автобуса, пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода, врачи не подтвердили у него баротравму, также повреждены три частных дома. По Борисовскому району ВСУ выпустили три беспилотника, по Волоконовскому - десять БПЛА, повреждены семь частных домов.

Населенные пункты Грайворонского округа ВСУ атаковали с помощью 24 беспилотников и 17 боеприпасов, повреждены два частных дома, Краснояружский район атакован с помощью 14 боеприпасов и восемь беспилотников, поврежден частный дом. По Ракитянскому району ВСУ выпустили три беспилотника, по Чернянскому - один БПЛА, последствий нет, Шебекинский округ ВСУ атаковали с помощью 35 беспилотников, ранен сотрудник предприятия. По информации оперштаба, он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Мужчине, пострадавшему в Шебекино при атаке на коммерческое предприятие, оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно, также повреждены две квартиры многоквартирного дома, два предприятия и частный дом.