Число пострадавших в массовом ДТП в Туле увеличилось до 21

ТУЛА, 31 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии с двумя маршрутками и трамваем в Туле увеличилось до 21. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 25 человек. "Детей среди них нет", - сообщили в пресс-службе. Четверо пострадавших погибли до прибытия скорой помощи.

По информации пресс-службы областного правительства, состояние 21 пострадавшего находится на контроле регионального Минздрава, им оказывается необходимая медицинская помощь.