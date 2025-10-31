В Дзержинске завели дело после осквернения могил участников СВО

Вандалы пробрались на городское кладбище

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции в Дзержинске Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По факту повреждения мест захоронения на дзержинском кладбище отделом дознания УМВД России по городу Дзержинску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ", - говорится в сообщении.

Ранее глава города Михаил Клинков сообщил, что могилы участников специальной военной операции осквернили на городском кладбище, было подано заявление в полицию.