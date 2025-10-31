В Туле проверят соблюдение ГОСТов на трамвайные пути после массового ДТП

В аварии погибли четыре человека и более 20 пострадали

ТУЛА, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура проведет проверку муниципального предприятия "Тулгорэлектротранс", в том числе в части соблюдения ГОСТов по содержанию и ремонту трамвайных путей в связи с массовой аварией, в которой погибли четыре человека и более 20 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

"Прокуратура Зареченского района г. Тулы проведет проверку исполнения МКП "Тулгорэлектротранс" законодательства, регламентирующего организацию перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом, соблюдения правил технической эксплуатации трамвая, требований ГОСТов и других технических регламентов, которые устанавливают стандарты для состояния рельсов и пути в целом, а также нормы технического обслуживания и ремонта", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной схода с рельсов стал дефект полотна. По информации пресс-службы правительства региона, в управлении транспорта и дорожного хозяйства администрации города Тулы отметили, что на данный момент причины аварии не установлены, ведутся оперативно-следственные действия.