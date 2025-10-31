Попавший в ДТП на мосту в Туле трамвай был исправен

Обследование участка, на котором произошла авария, проводилось 29 октября

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 31 октября. /ТАСС/. Трамвай, который утром 31 октября попал в ДТП в Туле, находился в исправном состоянии. Об этом журналистам сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству города Владимир Маринин.

Читайте также

Погибли четыре пассажира. Что известно о последствиях ДТП с трамваем в Туле

"Сотрудниками МКП "Тулгорэлектротранс" проводится ежедневный осмотр перед выпуском на линию каждого транспортного средства, в том числе и трамваев. Данное транспортное средство было полностью в технически исправном состоянии", - сказал он.

По словам Маринина, последнее обследование и текущий ремонт участка, на котором произошло ДТП, проводился 29 октября.